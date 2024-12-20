تشكيل مودرن سبورت أمام البنك الأهلي بالدوري

أعلن الفرنسي فرانك دوماس المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل الفريق لمواجهة فريق البنك الأهلي بمسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل ، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الله حافظ، محمد أميسي

هجوم: أحمد عاطف ، ارنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، فيجيري، محمد مسعد، خالد رضا، محمد صبري ، احمد كباكا، اجاسا، باسم علي، محمد دسوقي

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الخامسة مساءً فريق مودرن سبورت نظيره فريق البنك الأهلي على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل.