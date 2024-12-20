متحور XEC.. تهديد جديد يتحدى المناعة ويستدعي الحذر|شاهد

يعد متحور كورونا XEC، هو أحد الأشكال الجديدة لفيروس كورونا وهو سريع الانتشار، ظهر في يونيو الماضي في ألمانيا ثم الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والدنمارك وغيرها.

يمتلك XEC قدرة على التهرب من بعض المناعة المكتسبة، سواء عبر التطعيم أو العدوى السابقة، وتشدد السلطات الصحية على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية لمواجهة أي تطور محتمل.

أعراض متحور كورونا XEC

ارتفاع درجة حرارة الجسم

السعال وقد يكون جافاً أو مصحوباً بمخاط

الإرهاق العام والتعب

التهاب الحلق

آلام الجسم

طرق الوقاية:

التطعيم بالأمصال خاصة للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة

الحفاظ على نظافة اليدين من خلال غسلها المتكرر بالماء والصابون

تنظيف الأسطح التي تلمس بشكل متكرر

الالتزام بالتباعد الاجتماعي

تجنب الأماكن المغلقة والمزدحمة

ارتداء الكمامات خاصةً للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة أو المصابين بأمراض مزمنة

https://youtube.com/shorts/zzrWfWG-t1A