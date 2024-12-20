دوري أبطال أفريقيا.. كولر وقائد الأهلي في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

يحضر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في إطار الجولة الثالثة لمباريات دوري أبطال إفريقيا.‏

يعقد المؤتمر في الواحدة والنصف ظهر غد السبت، ويقام في استاد القاهرة الدولي؛ للرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة عن المباراة.‏

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، بعد الراحة التي حصل عليها أمس؛ استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.