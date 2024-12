دورة نور الشريف.. التفاصيل الكاملة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

عقد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل الدورة الرابعة عشرة "دورة الفنان نور الشريف"، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير المقبل، بمشاركة نحو 35 دولة إفريقية، وبمشاركة عدد كبير من النجوم وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان، وقدم المؤتمر الصحفي الفنانة ياسمين الهواري، والإعلامية السودانية تسنيم رابح.

حضر المؤتمر الصحفي النجم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان في دورته المقبلة، بالإضافة لعدد من نجوم السينما وصناعها ومنهم: النجم محيى إسماعيل، والمخرج عمر عبدالعزيز، والدكتور خالد عبدالجليل، والنجم أحمد مجدي، والمخرج خالد الحجر، والفنانة المغربية وفاء ميراس، والناقد عصام زكريا، والمخرج مجدي أحمد علي، وعدد من النقاد والصحفيين .

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري المصري، ثم تم إذاعة أغنية الدورة الـ 13 التي أبدع ولحنها ووزعها الموسيقار هيثم الخميسي، واستدعت الفنانة ياسمين الهواري النجم محمود حميدة رئيس شرف المهرجان والذي قال خلال كلمته : عندما رأيت شعار الدورة الجديدة من المهرجان، أصبح لدي شعور بأنني في منتصف الشهر، ومفهوم الشهر هنا هو مفهوم للحياة نفسها، وهو جعلني أشعر بأنني أقف في منتصف الحدث أري ما مضى منه، واتطلع للدورات المقبلة وأربعة عشر دورة جديدة، أراها كنور، شعاع كبير قادم، أتمنى أن نتشارك سويا في السنوات المقبلة ورؤية ما الذي سيحدث لهذا المهرجان المهم، وأتمنى أن تستمر روح التعاون بين فريق عمل المهرجان في الدورات المقبلة مثلما كان في السنوات الماضية.

وعقب كلمة النجم محمود حميدة استدعت الإعلامية تسنيم رابح رئيس المهرجان ومؤسسه السيناريست سيد فؤاد، قائلا: إن أهمية الفن والسينما بديهيات وثوابت معروفة ولكني أؤكد عليها، ومهرجان الأقصر خرجت الكثير من دوراته ومنها الدورة بصعوبة شديدة، منها أوبئة وحوادث قطارات وأزمات سياسية واقتصادية وكان يطلب مني إلغاء المهرجان لكني كنت أصر بإقامة كل دورة لأن الفن والسينما ضرورة وليست مجرد ترفيه، والمهرجان دائما يكمل دوراته بالداعمين مثل الدكتور عماد أبوغاذي، الفنان محمود حميدة، المنتج جابي خوري، والوزارات المختلفة التي تدعمنا مثل الثقافة والخارجية والشباب، ووزارة السياحة ، ومحافظة الأقصر، واشكر المخرج مسعد فودة ونقابة المهن السينمائية، ومؤسسة كيميت، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني .

وقالت المخرجة عزة الحسيني المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للمهرجان: أهلا بكم في المؤتمر الصحفي السنوي لمهرجان الأقصر، هذا العام نلتقى رغم الظروف الصعبة التي نمر بها، لكننا رغم كل ذلك نحاول تقديم مهرجان كبير، والحلم يتسع رغم الصعوبات التي تزداد، والحقيقة أن ذلك جاء بفضل وجود فريق عمل رائع، والحقيقة أننا لمواجهة تلك التحديات قمنا بالتفكير في التعاون مع مؤسسات الأهلية من خلال تنظيم فعاليات مهمة وفعالة، وهذا العام نعلن عن رعاية قناة الجزيرة الوثائقية لتقديم جوائز دعم إنتاج لأفلام تسجيلية طويلة، بجانب شاركتنا المهمة من المؤسسات الإعلامية وكل النقاد والصحفيين الذين يشاركونا، واسمحولي أن أشكر كل فريق العمل وأشكر كل الخبراء والسينمائيين الذين يقدموا ورش المجتمع المحلي، كجزء من المشاركة في التنمية، في النهاية نحن لا زلنا نحلم، ونتمنى أن تشاركونا في هذا الحلم.

وقال المنتج جابي خوري: "أشكر كل فريق عمل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، فجميعهم يؤدي عمله باحترافية شديدة وعلي أحسن وجه، وإنشاء الله دورة موفقة".

وقال السفير أشرف إبراهيم مساعد وزير الخارجية: سعيد بوجودي معكم في المؤتمر الصحفي لأني اعتبر السينما أحد العناصر المهمة للقوي الناعمة، وأنا من المشجعين للتواصل مع افريقيا والمهرجان يقدم رسالة مهمة، وأفريقيا مهمة جدا لنا علي جميع المستويات السياسية والاقتصادية، واختيار مدينة الأقصر لإقامة المهرجان اختيار ناجح وموفق جدا .

تتكون لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل، من: المخرج السنغالي موسي سنا ابسا (رئيسا)، وعضوية كلا من: المخرج السوداني ابراهيم شداد، والسيناريست المصري تامر حبيب، والمخرجة الجزائرية صوفيا دجاما، والممثلة الغانية اكوسوا بوسيا. أما لجنة تحكيم مسابقة القصير، فضمت كلا من: الروائي والسيناريست المصري أحمد مراد (رئيسا) وعضوية كلا من: الناقد المغربي عبد الكريم أوكريم، والناقد السنغالي نجيب ساجنا، والمخرجة الجنوب إفريقية اندريا فوجس، والمخرج والسيناريست السوداني أمجد أبو العلا.

أما لجنة تحكيم مسابقة الدياسبور "الشتات" فضمت: المنتج والموزع المصري جابي خوري، المنتجة ومديرة المهرجانات السيراليونية ماهن بونيتي، والمخرج والسيناريست المصري أمير رمسيس. بينما ضمت لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة المصريين، كلا من: د. محمد شفيق، د. مني الصبان، د. هشام جمال.

أما قائمة الأفلام الروائية الطويلة المشاركة فهى: فيلم "عصفور جنة" للمخرج مراد بالشيخ من (تونس)، وفيلم "112" للمخرج جويل م’ماكا تشيدري من (توجو)، وفيلم "ديمبا" إخراج مامادو ديا من (السنغال)، وفيلم "ديسكو أفريقا" إخراج لوك رازانا جاونا من (مدغشقر)، وفيلم "زفاف" إخراج فاتو سيسيه من (مالي)، وفيلم "لأول مرة" إخراج جون إكرام من (مصر)، وفيلم "الهوى سلطان" إخراج هبة يسرى من (مصر)، وفيلم "بدون محاكمة" إخراج فيكي باتيرسون من (الكاميرون)، وفيلم "مات الرجل" إخراج أوان امكابا من (نيجيريا)، وفيلم "الحكايات الحقيقية لمستشفى بليدا جوينفيل للأمراض النفسية" إخراج عبد النور زحزاح من (الجزائر)، وفيلم "وموغاني" إخراج جيان كيوزي من (روندا).

أما مسابقة الأفلام القصيرة، فضمت: فيلم "آيو" إخراج فرانسواز إيلونج-جوميز يولاند بونجويلا إكيل من (الكاميرون)، وفيلم "شيخة" إخراج أيوب اليوسفي وزهوة راجي من (المغرب)، وفيلم "انعكاسات" إخراج ننوها آن أليجوي من (نيجيريا)، وفيلم (لي) إخراج انتصار الأزهري من (المغرب)، وفيلم "جوابات" إخراج على أحمد بابكر من (السودان)، وفيلم "تحميل" إخراج أنيس الأسود من (تونس)، وفيلم "جريمة زهنية" إخراج وليم كوجو من (غانا)، وفيلم "أجلهوك" إخراج عثمان سماسيكو من (مالي)، وفيلم "حاضر" إخراج هشام علي عبد الخالق من (مصر)، وفيلم "حماية الاحتجاج" إخراج بيسمارك أريي من (غانا)، وفيلم "حجر صحي وراحة" إخراج ديفيد كابالي من (جنوب إفريقيا)، وفيلم "والدك على الأرجح" إخراج الطيب طلبة وسيدي محمد طلبة من (موريتانيا)، وفيلم "ليلة عابد" إخراج أنيس اجاد من (الجزائر).

بينما قائمة الأفلام المختارة لمسابقة أفلام الدياسبورا "الشتات" فهي: فيلم "كامبوس موند" إخراج نتفافا يانيك إيدوه جليك من (بنين – السنغال)، وفيلم "جانجو: حياة اللاجئين" إخراج ديفيد فيديل من (استراليا – المغرب)، وفيلم "موزونجو" إخراج بن دوناتيو وميشيل باسوس زيلبر بيرج من (سويسرا)، وفيلم "داهومي" إخراج ماتي ديوب من (السنغال)، وفيلم "السفينة الأم" إخراج موريال كرافات من (فرنسا – بلجيكا).

أما قائمة الأفلام المختارة للمشاركة في مسابقة أفلام الطلبة، فضمت: فيلم "اسمي دهب" إخراج أحمد يعقوب، وفيلم "نبت الأرض" للمخرج محمد حامد سلامة، وفيلم "فخ العصافير" للمخرج أحمد خليل، وفيلم "بيلعب في عبي" إخراج انطونيوس باسيلي، وفيلم "سر فيكتوريا" إخراج بسمة فرح نانسي، وفيلم "بداية الطريق" إخراج يوحنا أشرف، وفيلم "بلانبييز" إخراج نور خالد، وفيلم "حالم حائر ويموت" إخراج حسام وليد، وفيلم "عيشة أهلك" إخراج أحمد حامد، وفيلم "قمر المدينة" إخراج ريم حجاب، وفيلم "حلاق الفلكي" إخراج عمرو مصطفى وسارة حجازي.

ويشارك في القسم الرسمي خارج المسابقة أيضا: فيلم "عبدالله" إخراج أحمد غمري من (مصر)، وفيلم "كاتساروس" إخراج محمد الحديدي من (مصر)، وفيلم "التشويش الكامل للحواس السينمائية" إخراج أحمد حسين من (مصر)، وفيلم "ميتانويا" إخراج جاسينتا باروس من (موزمبيق)، وفيلم "مرسى الزمان" إخراج سارة إلياس من (مصر).

وتضم قائمة الأفلام المشاركة في (بانوراما الفيلم الفلسطيني): فيلم "من المسافة صفر "لا" إخراج هنا عليوة، و"فيلم قصير عن الأطفال" إخراج إبراهيم حنضل، وفيلم "ع البحر" إخراج وسام الجعفري، وفيلم "بيت لحم" إخراج إبراهيم حنضل.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة دعم انتاج مشروعات افلام تسجيلية طويلة، كلا من: محمد المنجي، شريف مندور، ليالي بدر، ويهدي المهرجان دورته الرابعة عشرة إلى كلا من: الفنان المصري الكبير نور الشريف، الذي تحمل الدورة اسمه بمناسبة مرور 10 سنوات علي رحيله، والمخرجة السنغالية صافي فاي، والمخرج الموريتاني ميد هوندو، والمؤلف المصري الكبير عاطف بشاي، والمخرج والممثل المغربي القدير الطيب الصديقي، بجانب الاحتفال بمرور مائة عام علي ميلاد الفنان الكبير شكري سرحان.

فيما أعلن المهرجان عن تكريم عدد من النجوم الأفارقة، هم: النجم خالد النبوي، المخرج الكبير مجدي أحمد علي، الممثل التونسي أحمد الحفيان، الممثلة والمخرجة الغانية اكوسوا بوسيا، المخرج السنغالي موسى ابسا.

ويعرض المهرجان مجموعة من أفلام المكرمين على هامش الدورة، وهي: أفلام (المواطن، المهاجر، الديلر، يوم وليلة) للنجم خالد النبوي، وفيلم "عصافير النيل" للمخرج مجدي أحمد علي، وفيلم " Xalé" للمخرج موسى ابسا، وفيلم "Stevie Wonder In Search of A Blessed Life" للمخرجة والممثلة اكوسوا بوسيا.

وضمت قائمة إصدارات المهرجان، كتب: "رائدة السينما الإفريقية" باللغتين العربية والفرنسية عن المخرجة السنغالية الراحلة صافي فاي، تأليف: نادجيبو سانيا، وتقديم: ثييرنو ديا، وترجمة: شريف عوض، وكتاب "نور الشريف.. قراءة في مشوار الأستاذ" تأليف جمال عبد القادر بالتعاون مع دار نشر نفرتيتي، وكتاب "ابن النيل" عن الفنان شكري سرحان، تأليف سامح فتحي، وكتاب "سقف جديد للإبداع" عن النجم خالد النبوي، تأليف أيمن الحكيم.

ويقدم المهرجان مجموعة من الورش ضمن برنامج "تنمية المجتمع المحلي"، هي:" النقد السينمائي" رامي عبد الرازق، و"التمثيل" أحمد مختار، و"الإخراج السينمائي" خالد الحجر، "تصوير أفلام بالموبايل" د. محمد شفيق، "الحكم التفاعلي" هيثم شكري، "رسوم الأطفال" د. وائل نور، "تعليم السينما أونلاين" د. منى الصبان، "مونتاج سينمائي" محمد غنيم، "مبادئ كتابة السيناريو" د. داليا بسيوني، "صناعة حلي وطباعة على القماش" د. ريها عبد الرحمن، "سينما الأطفال" شويكار خليفة"، "عناصر الفن السينمائي" د. أشرف توفيق.

كما أعلن المهرجان عن تدشين ملتقى مستقبل المهرجانات السينمائية في عصر الرقمنة ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وذلك يومي السبت 11 والأحد 12 يناير. ويوفر الملتقى منصة تعاونية تجمع صانعي الأفلام، منظمي المهرجانات، القنوات التلفزيونية، المنتجين، وخبراء الصناعة لمناقشة كيفية تعزيز التكنولوجيا الرقمية لتطوير صناعة الأفلام الأفريقية وزيادة ظهورها على الساحة العالمية، وسيتناول الملتقى مواضيع قابلة للتنفيذ مثل التسويق الرقمي، حقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي، والأدوات منخفضة التكلفة لإنتاج الأفلام. ومن أبرز فعاليات الملتقى برنامج تدريب المدربين (TOT)، الذي يهدف إلى تأهيل صانعي الأفلام الأفارقة بالمهارات اللازمة لتنظيم ورش عمل في مجتمعاتهم، مما يعزز ثقافة الابتكار والتعاون في السرد القصصي.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، ويقام خلال الفترة من 9 إلي 14 يناير 2025، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، وغيرها.