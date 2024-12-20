برعاية أممية.. بحث آلية أمنية مشتركة لتعزيز تأمين حدود ليبيا

نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على مدار اليومين الماضيين، لقاءً بمدينة بنغازي؛ ضم ممثلين عن أجهزة أمن الحدود الليبية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية من جميع أنحاء ليبيا إلى جانب خبراء قسم المؤسسات الأمنية التابع للبعثة، للتباحث حول متطلبات إنشاء آلية أمنية مشتركة لتعزيز تأمين حدود ليبيا.

وأفاد بيان للبعثة - أذاعته وكالة الأنباء الليبية اليوم الجمعة - بأن اللقاء تضمن عرضًا قدمته المنظمة الدولية للهجرة; سلط الضوء فيه على دورها في دعم الجهود الليبية في إدارة الهجرة وإدارة الحدود.

وحسب البيان; اتفق المشاركون على آلية للتنسيق مع اقتراح تشكيل فريق فني مشترك; يمثل الجهات العسكرية والأمنية المعنية بأمن الحدود الليبية، وتحديد مهام وأدوات ذلك الفريق، كما تضمن الاقتراح إنشاء وسيلة اتصال مباشرة بين ذات الجهات.