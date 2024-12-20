مياه بني سويف: انقطاع الخدمة عن مدينة ببا والقرى التابعة لها غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن انقطاع المياه عن مدينة ببا والقرى التابعة، وذلك نظرا لأعمال صيانة كهربائية باللوحات العمومية بمحطة مياه كفر ناصر / فرع ببا سيتم توقف المحطة غدا السبت 2024/12/21 من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 7 صباح يوم الأحد ولمدة 12 ساعة.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827.