ads
الجمعة 20 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه بني سويف: انقطاع الخدمة عن مدينة ببا والقرى التابعة لها غدًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن انقطاع المياه عن مدينة ببا والقرى التابعة، وذلك نظرا لأعمال صيانة كهربائية باللوحات العمومية بمحطة مياه كفر ناصر / فرع ببا سيتم توقف المحطة غدا السبت 2024/12/21 من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 7 صباح يوم الأحد ولمدة 12 ساعة.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827.

انقطاع المياه بني سويف الصرف الصحى الخط الساخن 125 الاتصال بالخط الساخن 125 شركة مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف شركة مياه الشرب والصرف قطاع المياه محطة مياه مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف مياه بني سويف