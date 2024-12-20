رئيس نيجيريا يعرب عن تعازيه في ضحايا حادث تدافع بمعرض مدرسي جنوب غربي البلاد

أعرب رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، عن تعازيه لأسر ضحايا حادث التدافع الذي وقع في معرض مدرسي بمدينة إبادان جنوب غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 35 طفلا وإصابة ستة آخرين بجروح خطيرة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الجمعة/ أن تينوبو أصدر توجيهاته للسلطات المعنية بإجراء تحقيق شامل في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد المتسبب في وقوعه.

وأوضحت الإذاعة أنه تم اعتقال ثمانية أشخاص على خلفية الحادث الذي وقع في ثالث أكبر مدينة بنيجيريا، وكان من بين المعتقلين الراعي الرئيسي للحدث الذي أقيم في مدرسة ثانوية.

