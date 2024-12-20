بالصور.. نائب محافظ الأقصر يتفقد عروض السلع والتخفيضات بـ"الشركة المصرية لتجارة الجملة"

تفقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر نيابة عن المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، فرع هايبر الشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع مصطفى كامل بمدينة الأقصر، حيث رافقه كلا من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، واللواء محمد الباهي رئيس الشركة المصرية للصناعات الغذائية.

نائب محافظ الأقصر

واستمع نائب محافظ الأقصر، ومرافقوه خلال جولاتهم لكافة العروض والتخفيضات للسلع والخدمات والخطة التسويقية، التي تتبناها الشركة المصرية لتجارة الجملة لتعزيز مكانتها في السوق كشركة وطنية و بالتالي خدمة المواطنين من خلال إتاحة السلع بأسعار تنافسية.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن فرع الهايبر ماركت التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بوفر جميع السلع الأساسية واللحوم الطازجة والمجمدة والألبان والمنظفات، وغيرها من المنتجات الغذائية عالية الجودة بأسعار مخفضة للمواطنين.

نائب محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بتخفيضات %30

وكان الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، قد افتتح اليوم الجمعة، سوق اليوم الواحد والذي تم افتتاحه للمرة الأولى لخدمة أهالي المدينة وتلبية احتياجاتهم، حيث أقيم السوق في أحضان الحضارة المصرية القديمة بساحة ميدان سيدي أبو الحجاج أمام معبد الأقصر، تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، مبادرة سوق اليوم الواحد من محافظة الأقصر صباح اليوم الجمعة، حيث تشمل عرض وبيع السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلتها في السوق الخارجي، حيث يوفر السوق السلع الأساسية والخضروات والفواكة واللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى منتجات غذائية عالية الجودة وبأسعار مخفضة، وتستمر فعاليات السوق على مدار اليوم.

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