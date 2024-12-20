محافظ الدقهلية يتفقد شوارع مدينة دكرنس ويحيل مسئولي النظافة للتحقيق

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، عددا من الشوارع بمدينة دكرنس وموقف السيارات، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة والمظهر الحضاري بشوارع المدينة والمتابعة اليومية لحالة النظافة بالشوارع والميادين وكذلك بالقرى.

وخلال جولة محافظ الدقهلية بدكرنس أمر بإحالة المسئولين عن النظافة بالمدينة للتحقيق لتدني حالة النظافة، ووجه خطاب شديد اللهجة لرئيس المدينة لسوء حالة النظافة، وكلفه بكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة ورفع الاشغالات، وزيادة عدد العمال بالموقف لرفع مستوى النظافة وخاصة الحمامات، وعمل صيانة دورية لها والاهتمام بالمظهر الجمالي داخل الموقف .

كما وجه محافظ الدقهلية لرئيس المدينة بضبط الحالة المرورية وضبط التكاتك غير المرخصة والمخالفة لاتجاهات السير داخل المدينة واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه السيارات التي تسير عكس الإتجاه ،كما كلف بمراجعة تراخيص جميع العقارات الجاري إنشاؤها والتأكد من تطبيق شروط الترخيص.

وشملت جولة محافظ الدقهلية في دكرنس عددا من الشوارع للوقوف على مستوى الخدمات العامة والتأكد من توفير مستوى لائق من النظافة، والتقى بعدد من المواطنين واستمع إليهم وأكد على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، مشيرا إلى أن الجميع شركاء في الحفاظ على مستوى النظافة والحفاظ على البيئة حرصا على صحة وسلامة المواطنين.