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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الداخلية تواصل توزيع المساعدات العينية بالمناطق الحضارية الجديدة

وزارة الداخلية تواصل
وزارة الداخلية تواصل توزيع المساعدات العينية
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 واصلت أجهزة وزارة الداخلية توزيع عدد من المساعدات العينية على المواطنين بمناطق (الأسمرات – مدينة المحروسة - أهالينا – روضة السيدة زينب – الخيالة - معاً)، وقد لاقى ذلك إستحسان المواطنين الذين توجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على تلك المبادرة.
يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين. 
ويأتي فى إطار مواصلة وزارة الداخلية لدورها الإنسانى والإجتماعى فى تقديم الدعم لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة لتنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية للمناطق الحضارية الجديدة.

وزارة الداخلية وزارة الداخلية تواصل توزيع المساعدات العينية بالمناطق الحضارية الجديدة وزارة الداخلية تواصل توزيع المساعدات العينية بالمناطق الحضارية الجديدة