تنفيذ المعسكر التدريبي لشباب الوفد المصري المشارك بـ"سفينة شباب العالم باليابان"

تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، تنفيذ معسكر الإعداد والتجهيز للوفد المصري المشارك في سفينة شباب العالم باليابان خلال الفترة من ٢٤ يناير و حتى ٢٢ فبراير ٢٠٢٥.

ويتكون الوفد المصري المشارك بسفينة العالم باليابان من 8 شباب وفتيات، بالإضافة إلى قائد الوفد المصري ، يستمر المعسكر خلال الفترة من١٧ وحتى ٢٢ ديسمبر الجاري بالمركز الاوليمبي بالمعادي.

وتعرف المشاركون من خلال محاضرة للسفير هشام الزميتي ـ مساعد وزير الخارجية الأسبق، على معلومات عن دولة اليابان وكيفية التواصل مع ثقافتها وشعبها من حيث الجوانب الرئيسية لليابان كالموقع الجغرافي والحقائق الأساسية والسياسية، القيم الثقافية والأدبية للشعب الياباني، أهم الاكلات الشعبية وآداب تناول الطعام لديهم، الأديان والتقاليد الخاصة باليابانيين.

وتناولت المحاضرة أيضًا أهم الفنون اليابانية، والتكنولوجيا وأهم النقاط التاريخية الرئيسية لليابان، والعلاقات الثنائية الدولية بين مصر و اليابان وكيفية الترويج للثقافة المصرية باليابان، كما تحاور معهم للرد على جميع الأسئلة والإستفسارات واعطاء بعض النصائح لمساعدتهم على تحقيق أقصى استفادة ، وبالفترة المسائية أقيمت فترة التدريب على الفنون التراثية والفلكورية ألقاها خبير العروض التراثية والفلكلورية.

وقدمت محاضرة تراثية وفلكورية ألقاها خبير العروض التراثية والفلكلورية للكابتن إبراهيم عبد المقصود أعقبها تدريبات فنية على الفلكلور التراثي المصري.

ويتضمن المعسكر عددا من المحاضرات تدور حول ثقافة وبروتوكولات الشعوب والرأي الرسمي المصري في القضايا الدولية وكذلك رؤية مصر ٢٠٣٠ ، يلقيها متخصصون من وزارة الخارجية المصرية والخبراء بالإضافة إلى جلسات حوارية مع مسئولي الوزارة و المشاركين القدامى ببرنامج سفينة اليابان بالإضافة إلى تدريبات فنية على الفنون الفلكلورية والتراثية المصرية.