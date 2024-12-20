ميقاتي يبحث ومنسق الأمم المتحدة في لبنان إعادة الإعمار

بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم /الجمعة/، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، والمدير الأقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، وسفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، التنسيق بين الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتقديم المساعدات والدعم للبنان، ولا سيما في مجال إعادة الإعمار.

ومن جهة أخري، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء أن ميقاتي استعرض الأوضاع الأمنية في البلاد مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء عماد عثمان.

