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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات بمدن أسوان وإدفو والرديسية

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة والأتربة بأسوان
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة إبراهيم سليمان، برفع المخلفات والتراكمات وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة ورفع الإشغالات بمنطقة سوق السيل بنطاق حى شرق المدينة بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد مدنى، وبمشاركة العاملين بالوحدة المحلية، ونواب رئيس المدينة، ورئيس الحى، فضلاً عن الإهتمام بالنظافة العامة بباقى المناطق والأحياء السكنية.

اعمال النظافة العامة بأسوان 

تنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة

كما تم بالتوازى قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتهذيب ورى الأشجار، فضلاً عن قيام وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات وإزالة الإشغالات بما يساهم فى خلق بيئة نظيفة وإستعادة المظهر الحضارى والجمالى ، علاوة على التفاعل المباشر مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتكثيف جهود أعمال النظافة العامة بالأسواق والشوارع الداخلية والفرعية ، مع جرد الأتربة بجميع الأحياء بهدف الظهور بالمظهر الحضارى والجمالى بالشكل المطلوب.

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية برئاسة محمد جلال بالتنسيق مع مدرسة الرديسية الثانوية الصناعية لتنظيم المعسكر أعمال النظافة بمنطقة مكتب بريد الرديسية وموقف الأتوبيس وحول المدرسة الثانوية الصناعية والحديقة المجاورة لها.

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