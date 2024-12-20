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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضربات أمنية متلاحقة.. ضبط كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة وأسلحة نارية

المضبوطات
المضبوطات
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استهدف قطاعا "الأمن العام و مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن؛ حيث تمكنت من ضبط عناصر تلك البؤر ومقتل عنصر شديد الخطورة الإجرامية بأسيوط عقب مبادرته بإطلاق النيران تجاه القوات  وضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 360 كيلو جرام "حشيش – شابو – هيرورين – أفيون" - 20 ألف قرص مخدر" بالإضافة إلى  "23 بندقية "آلية - خرطوش" - عدد كبير من الطلقات وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو “36 مليون جنيه”.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية اسلحة نارية الاتجار بالمواد المخدرة