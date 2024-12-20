ضربات أمنية متلاحقة.. ضبط كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة وأسلحة نارية

استهدف قطاعا "الأمن العام و مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن؛ حيث تمكنت من ضبط عناصر تلك البؤر ومقتل عنصر شديد الخطورة الإجرامية بأسيوط عقب مبادرته بإطلاق النيران تجاه القوات وضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 360 كيلو جرام "حشيش – شابو – هيرورين – أفيون" - 20 ألف قرص مخدر" بالإضافة إلى "23 بندقية "آلية - خرطوش" - عدد كبير من الطلقات وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو “36 مليون جنيه”.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.