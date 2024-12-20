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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح مساجد جديدة بمدن ومراكز أسوان ووصولها لـ176 مسجدًا حتى الآن

افتتاح مساجد جديدة
افتتاح مساجد جديدة بمدن ومراكز أسوان ووصولها ل176 مسجدًا
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أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن لافتتاح عدد من المساجد اليوم الجمعة، حيث قام عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو بافتتاح مسجد عمر بن الخطاب بكرم هاشم بالرمادى قبلى وذلك برفقة الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف، بمساحة 168 م2 ، والذى تم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد له بتكلفة 2 مليون و250 ألف جنيه.

افتتاح مسجد السيد أحمد بن ادريس بقرية العتمور قبلي

وفى نفس السياق تم افتتاح مسجد البسطاوى بالبصيلية قبلى، وتم تنفيذ أعمال الصيانة والترميم له بالجهود الذاتية بمساحة 150 م2 ، وبتكلفة 250 ألف جنيه، وأيضاً مسجد الصالحين بالمويسات التابع للوحدة المحلية لقرية البصيلية قبلى بإدفو ، وتم تنفيذ أعمال الترميم والصيانة له بالجهود الذاتية بمساحة 120 م2 ، وبتكلفة 250 ألف جنيه.

فيما قام طه حسين رئيس مركز ومدنية كوم أمبو بإفتتاح مسجد السيد أحمد بن إدريس بقرية العتمور قبلى ، وتم الإنشاء الجديد له بالجهود الذاتية بمساحة 218 م2 ، وبتكلفة 2.6 مليون جنيه.

جارى استكمال افتتاح العديد من المساجد الجديدة

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 176 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

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