قصور الثقافة تفتتح مهرجان فنون القناطر الخيرية

انطلقت مساء امس الخميس، بقصر ثقافة القناطر الخيرية، فعاليات مهرجان القناطر الخيرية الأول للفنون، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وشهد افتتاح المهرجان المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور الشاعر د. مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ومحمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، وياسر فريد، مدير عام ثقافة القليوبية، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية.

في كلمته تقدم محافظ القليوبية، بالشكر للجميع وعبر عن سعادته بافتتاح المهرجان، مؤكدا على الدور الكبير لوزارة الثقافة وقصور الثقافة في التوعية، وأن الرسالة الثقافية لا بد وأن تنبع من قصور ومكتبات الثقافة سعيا لبناء الإنسان وتوعيته ونشر الفكر المستنير.

ونقل نائب رئيس الهيئة تحية وزير الثقافة للحضور، مقدما الشكر لمحافظ القليوبية على حضوره افتتاح المهرجان، ولجميع الإدارات التي عملت على إعداد وتنفيذ المهرجان، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الفعاليات الثقافية لأبناء مدينة القناطر العريقة، في ضوء خطط وأهداف وزارة الثقافة واهتمامها بنشر الوعي وتطوير المواقع بجميع المحافظات.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، إلى أن القليوبية تزخر بالكثير من الشخصيات التي أثرت الحياة الثقافية في مصر على طول تاريخها، مثل القلقشندي، فؤاد قنديل، المرصفي، وعز الدين إسماعيل، والإذاعي محمود سلطان، ومطرب الغناء الشعبي يوسف شتا، وغيرهم.

واستهلت الفعاليات بتفقد المحافظ والحضور، أروقة قصر ثقافة القناطر الخيرية، وافتتاح معرض فني، ومعرض كتب تضمن مجموعة كبيرة من إصدارات الهيئة.

وعلى مسرح القصر أقيم عرض فني لفرقة التنورة التراثية بقيادة الفنان محمد صلاح، وسط تفاعل كبير من الحضور، وألقى الشاعر طارق عمران، مجموعة من قصائده، أعقبه عرض لفرقة كفر الشرفا للغناء الريفي، تدريب أحمد طاهر محمود، قدموا خلاله باقة رائعة من أجمل الأغاني التراثية الريفية، أضفت على الحفل الكثير من البهجة.

كما تضمنت الفعاليات محاضرة تثقيفية بعنوان "إنجازات الدولة في مجال التعليم"، قدمها الخبير التربوي ومدير المدرسة هانىء ألفي، وتطرق إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير منظومة التعليم، مشيرًا إلى المبادرات الرائدة مثل التحول الرقمي في العملية التعليمية، وبرامج تدريب المعلمين، وتطوير المناهج الدراسية. كما أقيمت ورش فنون تشكيلية وورش عمل أشكال فنية مختلفة باستخدام الخرز للأطفال، ضمن برنامج المهرجان.

حضر الافتتاح اللواء طارق ماهر، رئيس مركز ومدينة بنها والمشرف على مدينة القناطر، د. نهى نبيل، مدير عام إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، إيمان حمدى مدير عام الإدارة العامة للمهرجانات، عادل عامر ومجاهد نصار عضوا مجلس النواب، والعديد من الأدباء والمبدعين والفنانين والإعلاميين وأهالي وأبناء المدينة.

يقام المهرجان بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، من خلال فرع ثقافة القليوبية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى.

ويستمر مهرجان القناطر الخيرية الأول للفنون حتى 25 ديسمبر الحالي، ويقام بالقصر يوميا على فترتين الأولى تقدم ورشا فنية في الحادية عشرة صباحا، والثانية تشهد العروض الفنية في الخامسة مساء.

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