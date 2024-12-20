الإنقاذ النهري ينجح في انتشال جثمان الطفل "فهد" من مياه ترعة القضابة ببسيون

تمكنت اليوم الجمعة، فرق الإنقاذ النهرى من العثور على جثمان الطفل فهد جابر قنديل غريق ترعة القضابة بمركز بسيون بمحافظة الغربية وعلي الفور تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بسيون المركزي.

وكان فريق الإنقاذ النهرى قد واصل عمليات البحث عن الطفل فهد جابر قنديل داخل مياه ترعه القضابة بمركز بسيون وسط حضور كبير للقيادات الأمنية بمركز بسيون و بحضور مأمور مركز بسيون العقيد أحمد الخولي.

وكانت قرية القضابة ببسيون قد شهدت حادثا مفجعا يوم الثلاثاء الماضي إثر قيام طفل صغير بالسير تجاه ترعة القضابة و أثناء وقوفه علي حافة الترعة اختل توازن الطفل ووقع في المياه وسارع أهالي القرية بمحاولة إنقاذ الطفل ولكن دون جدوي ليستغيثوا بفرق الإنقاذ لنجدة الطفل وعلي الفور وصلت لموقع الواقعة و استمرت عمليات فريق الإنقاذ علي مدار الثلاثة أيام الماضية وتمت الاستعانة بفريق من الغواصين المتدربين صباح اليوم حتي تم العثور علي الجثمان قبل صلاة الجمعة.