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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 83 حالة تعدٍ حتى الآن بمساحة 35 ألفًا و219 م2 بأسوان

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بأسوان
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تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جهود مسئولي المحليات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24، والتى تستمر حتى 26 ديسمبر الجارى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة بأسوان 

إزالة 83 حالة تعدٍ

ولفت إلى أنه تمت إزالة 83 حالة تعدٍ حتى الآن بمساحة 35 ألفا و 219 م2 وسط متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإشراف من اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن بتنفيذ حملات مكبرة بقرى البصيلية قبلى والقنان، ومدينة البصيلية استهدفت إزالة 4 حالات تعدٍ بمساحة 1270 م2.

لافتاً إلى أن حملات الإزالة شهدت مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورئيس القرية ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بإزالة 10 حالات تعدٍ بمساحة 18 ألفًا و 771 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

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ازالة التعديات الموجه الـ 24 المرحلة الثالثة أخبار محافظة أسوان