بالصور.. نشاط مكثف لرئيس مركز البياضية بالأقصر بعد توليه منصبه الجديد

أجرى الدكتور عبد الخالق حسين رئيس مركز البياضية شمال الأقصر الجديد، جولات مكثفة على مدار يومين برفقة رؤساء القرى بالمركز، وذلك عقب صدور قرار من المهندس عبدالمطلب عمارة بتعيينه رئيساً لمدينة البياضية في إطار حركة تنقلات محدودة أجراها المحافظ لضخ كوادر شبابية جديدة في مختلف المواقع القيادية.

رئيس البياضية

واستهدفت جولات رئيس مدينة البياضية، تفقد قرية الحبيل لمتابعة سير أعمال المجزر الآلى قبل انتهاء المواعيد المقررة لانتهاء الأعمال، وكذلك المرور ومتابعة استكمال أعمال الصرف الصحى بقرية الحبيل، كما عقد لقاء مع العاملين بقرية البغدادى بهدف بحث متطلبات العمل خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى المرور بشوارع القرية والقيام بحملة نظافة ورفع الاشغالات والتراكمات بالشارع الرئيسي الفاصل بين قريتى الحبيل والبغدادى.

كما تفقد حسين، المبنى الخدمي المؤجر لمعهد ترميم الآثار التابع لوزارة التعليم العالي، وتابع انتهاء الأعمال بمدرسة الدويكات الجديدة بقرية البغدادي، موضحاً أن تلك الجولات تأتي تنفيذاً لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية، والاهتمام برفع كفاءة منظومة النظافة بشوارع المدن والقرى للحفاظ على المظهر الجمالي اللائق بالمحافظة، بالإضافة إلى متابعة سير أعمال المشروعات الخدمية ورفع كفاءة منظومة النظافة.

"مكتبي مفتوح للجميع".. رسالة "حسين" للعاملين بمجلس مدينة البياضية

كما عقد عبدالخالق حسين رئيس مجلس مدينة البياضية لقاء مع العاملين بالمجلس من موظفين وعمال وسائقين ورؤساء قرى البغدادى والحبيل والروافعة، حيث تقدم بالشكر والتقدير إلى المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، على هذا التكليف، متعهداً بمواصلة التنمية والتطوير في كافة المجالات والمشروعات بالبياضية والقرى والنجوع التابعة لمجلس ومدينة البياضية.

وأكد حسين، أن باب مكتبه مفتوح للجميع ليلاً ونهاراً للاستماع لشكاوى المواطنين والعاملين وإيجاد الحلول المناسبة، موضحاً أن التكاتف والتعاون بين الموظف الحكومي والمواطن يساعد على الكثير من الإنجاز من أجل تحقيق التنمية وخدمة المجتمع.

محافظ الأقصر يكلف عبد الخالق حسين مدني رئيساً لمركز البياضية

وكان المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، قد أصدر يوم الثلاثاء الماضي، قراراً بتكليف كلاً من عبد الخالق حسين مدني رئيساً لمركز ومدينة البياضية، ووليد عبد الغفار عبد القادر بتكليفه مديراً للإدارة العامة للمتابعة، وحسن محمد عبد الرحمن بتسيير أعمال الإدارة العامة لخدمة المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار الدفع بدماء وكوادر جديدة في المناصب القيادية بالمحافظة، حيث أكد المحافظ انه سيتم مكافأة المتميزين واجراء تقييم دوري وشامل لكافة القيادات والعاملين بديوان عام المحافظة، والجهات التابعة له من المراكز والمدن.

جولات رئيس مدينة البياضية (1)

جولات رئيس مدينة البياضية (2)

جولات رئيس مدينة البياضية (3)

جولات رئيس مدينة البياضية (4)

جولات رئيس مدينة البياضية (5)

جولات رئيس مدينة البياضية (6)

جولات رئيس مدينة البياضية (7)

جولات رئيس مدينة البياضية (8)

جولات رئيس مدينة البياضية (9)

جولات رئيس مدينة البياضية (10)

جولات رئيس مدينة البياضية (11)

جولات رئيس مدينة البياضية (12)

جولات رئيس مدينة البياضية (13)

جولات رئيس مدينة البياضية (14)

جولات رئيس مدينة البياضية (15)

جولات رئيس مدينة البياضية (16)

جولات رئيس مدينة البياضية (17)