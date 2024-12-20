أهالي "الرجدية" بطنطا يشيعون جثامين 4 شباب لقوا مصرعهم داخل بيارة صرف

شيع الآلاف من أهالي قرية الرجدية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، عقب صلاة الجمعة ، جثامين أربعة من خيرة شبابها لقوا مصرعهم أمس أثناء عملهم بإحدى قري مركز شبين الكوم بالمنوفية، بسقوطهم في بيارة للصرف الصحي.

وكانت حالة من الحزن قد خيمت على أهالي قرية الرجدية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وعقب علمهم بوفاة أربعة شباب من أبناء القرية في حادث سقوطهم ببيارة الصرف الصحي بقرية الماي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة الغربية، حيث كانوا يعملون طرف أحد المقاولين وهم: محمد كارم 24 عاما، ومحمد رأفت أبو عيسى 27 عاماً، وجمال مصطفى الفقي 30 عاما، ومحمد رجب إسماعيل 30 عاماً.

واتشحت القرية بالسواد حزناً عليهم حيث كانوا يتمتعون بسمعة طيبة ومحبة الجميع وأخلاق حسنة ومن بينهم مقيمون في شارع واحد، وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى سرادقات عزاء.

وخرج أهالي القرية عقب صلاة الجمعة لأداء صلاة الجنازة عليهم ودفنهم في مسقط رأسهم عقب انتهاء التحقيقات في الواقعة من قبل جهات التحقيق بمركز شبين الكوم وصدور التصاريح اللازمة بدفن الجثامين الأربعة.

وكان محمد جبران وزير القوي العاملة قد وجه وكيل وزارة القوي العاملة بالمنوفية بمتابعة حادث وفاة 4 عمال وإصابة 2 آخرين أثناء تنظيف بيارة صرف صحي، والذين تعرضوا لاختناقات شديدة، بعد سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمدينة شبين الكوم، أثناء قيامهم بتنظيفها، وكذلك متابعة ملابسات الحادث، والتأكد من مدى مطابقة الإجراءات الاحترازية والسلامة أثناء العمل في مثل هذه " البيارات"، وتحديد المسؤولية بعد معرفة الجهة التي يعملون فيها وتحديد تبعية هؤلاء العمال والمسؤول عنهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه النوعية من الحوادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة لصرف التعويضات التي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألف جنيه للمصاب.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بمصرع وإصابة 6 عمال داخل بيارة صرف صحى بقرية الماى وانتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع الحادث َتم انتشال جثامين أربعة عمال ونقل المصابين للمستشفى وذكر شهود العيان أن الحادث وقع حينما حاول الضحايا إنقاذ صديقهم داخل البيارة فأصيبوا جميعاً بالاختناق.