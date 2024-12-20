كوريا الجنوبية تحذر من زيادة عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا في البلاد

حذر المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم /الجمعة/ من أن البلاد شهدت زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا الأسبوع الماضي.

وأوضح المركز - في بيان نقلته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - أن العدد الأكبر من حالات الاصابة التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر كانت بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما، يليهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما.

ولفت المركز إلى أن فيروس الإنفلونزا السائد حاليا هو النوع (أ)، وهو مشابه جدا للسلالة المدرجة في لقاح الإنفلونزا لهذا الموسم.. مطالبا المواطنين بالحصول على اللقاح لتجنب الإصابة.