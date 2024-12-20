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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية تحذر من زيادة عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا في البلاد

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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حذر المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم /الجمعة/ من أن البلاد شهدت زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا الأسبوع الماضي. 

وأوضح المركز - في بيان نقلته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - أن العدد الأكبر من حالات الاصابة التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر كانت بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما، يليهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما.

ولفت المركز إلى أن فيروس الإنفلونزا السائد حاليا هو النوع (أ)، وهو مشابه جدا للسلالة المدرجة في لقاح الإنفلونزا لهذا الموسم.. مطالبا المواطنين بالحصول على اللقاح لتجنب الإصابة.

 

الإنفلونزا كوريا الجنوبية