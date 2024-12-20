"التنمية المحلية * أسبوع" نشرة الحصاد من 13 وحتى 19 ديسمبر 2024

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ115 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من يوم الجمعة 13 وحتى الخميس 19 ديسمبر الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت 14 ديسمبر*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع التدريبي (20) من الخطة التدريبية المحليات بمركز التدريب للتنمية المحلية بسقارة بتنفيذ 3 برامج تدريبية وهي: برنامج "منظومة خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى"، وبرنامج "تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية"، وبرنامج "التعاقدات والشراء الحكومي وإدارة المخازن"، ويستفيد من تلك البرامج 130 متدرباً من جميع المحافظات.

وتفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جناح الوزارة في معرض «تراثنا 2024» للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر الجاري، ويُنظمه جهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

*الأحد 15 ديسمبر*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة رانيا هداية المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وأحمد رزق مدير مكتب " الهابيتات" بالقاهرة بحضور عدد من قيادات الوزارة وفريق الهابيتات بالقاهرة ، لبحث مجالات التعاون المستقبلية بين الجانبين .

*الاثنين 16 ديسمبر*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس/كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة، والموقف الخاص لما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظة.

*الثلاثاء 17 ديسمبر*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، الذي عُقد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بمقر وزارة الصحة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة، وبحث سبل توفير فرص العمل بما يتماشى مع توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان.

وعقدت وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير المجازر على مستوى الجمهورية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والزراعة وهيئة الخدمات الحكومية .

كما وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد والسيد / كانو كين رئيس مكتب هيئة التعاون اليابانية (الجايكا) بالقاهرة ، على وثيقة مشروع تحسين كفاءة إدارة المخلفات البلاستيكية "مبادرة بورسعيد" بتمويل من هيئة التعاون الدولي اليابانية- الجايكا، لينفذ على مدار ٣ سنوات، في إطار جهود تقليل التأثيرات السلبية للمخلفات البلاستيكية التي تعد تحديًا بيئيًا عالميًا.

*الأربعاء 18 ديسمبر*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتشجير المحاور بمحافظات القاهرة الكبري، حضر الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس كل من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وشاركت وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الرابع والعشرون لمجلس الوزراء في برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والذي وافق خلاله على عدة قرارات هامة.

كما شهدت الدكتورة منال عوض الاحتفالية التي أقامتها هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسها، بفندق الماسة بمدينة نصر.

*الخميس 19 ديسمبر*

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الاحتفالية التي أقامتها الوزارة في مركز سقارة للتدريب بمناسبة العيد الأربعين لمركز التنمية المحلية للتدريب سقارة وأطلقت خلالها خطة تطوير المركز، و قامت الدكتورة منال عوض خلال الحفل والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتكريم مجموعة من العاملين المتميزين بمركز التنمية المحلية سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية.