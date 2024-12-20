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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى يواصل أعمال رصف طريق "بلانة - نصر النوبة"

رصف طريق بلانة /
رصف طريق بلانة / نصر النوبة
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يواصل فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة إستكمال تنفيذ مشروع رصف طريق بلانة / نصر النوبة ، والذى يصل طوله إلى 20 كم.

رصف طريق بلانة / نصر النوبة 

ومن جانبه أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأنه وفقاً لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ومحافظ أسوان يتم تكثيف الأعمال للإنتهاء من مشروعات الطرق والكبارى داخل القرى المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" ، وأيضاً ضمن خطة الهيئة.

الإنتهاء من وضع طبقة الأساس بالكامل بطول الطريق

ولفت إلى أنه من ضمن هذه المشروعات طريق بلانة / نصر النوبة حيث تم الإنتهاء من وضع طبقة الأساس بالكامل بطول الطريق ، فيما تم رصف مسافة 11 كم ، وجارى إستكمال الأعمال فى المسافة المتبقية ليساهم ذلك فى تحقيق السيولة المرورية ، والحفاظ على سلامة أرواح المواطنين والمركبات المترددة عليه حيث يتم المرور المستمر بالتنسيق مع محمد عبد العزيز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة لمتابعة مشروع الرصف بهذا الطريق الهام .

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