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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قبل شهر من تولي ترامب.. واشنطن تتعهد بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة

ترامب
ترامب
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حددت الادارة الامريكية هدفًا جديدًا جريئًا يتمثل في خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 61% و66% أقل من مستويات 2005 بحلول عام 2035. 

وقالت منصة "أويل برايس" أن القرار مفاجيء خاصة قبل شهر من عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. 

وأوضحت أن التعهد الجديد يجيء في إطار التزامات الولايات المتحدة بموجب اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ والتي يمكن لترامب أن ينسحب منها، مرة أخرى، كما فعل في فترة ولايته الأولى في منصبه.

ورجح التقرير أن يتراجع ترامب عن الكثير من سياسات المناخ للرئيس جو بايدن، ومن المحتمل أن تكون اتفاقية باريس والعديد من السياسات الحالية لخفض الانبعاثات قيد الالغاء.

وأضاف التقرير انه من غير المرجح أن يكون العمل المناخي على جدول أعمال الولاية الثانية للرئيس ترامب.
 

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