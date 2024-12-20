بالصور.. نائب محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بتخفيضات 30%

افتتح الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، نيابة عن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقليم، اليوم الجمعة، سوق اليوم الواحد والذي تم افتتاحه للمرة الأولى لخدمة أهالي المدينة وتلبية احتياجاتهم، حيث أقيم السوق في أحضان الحضارة المصرية القديمة بساحة ميدان سيدي أبو الحجاج أمام معبد الأقصر، وذلك تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

سوق اليوم الواحد

وحضر افتتاح "سوق اليوم الواحد" بمدينة الأقصر، كل من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، واللواء محمد الباهي رئيس الشركة المصرية للصناعات الغذائية.

وأطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، مبادرة سوق اليوم الواحد من محافظة الأقصر صباح اليوم الجمعة، حيث تشمل عرض وبيع السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلتها في السوق الخارجي، حيث يوفر السوق السلع الأساسية والخضراوات والفواكة واللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى منتجات غذائية عالية الجودة وبأسعار مخفضة، وتستمر فعاليات السوق على مدار اليوم.

وزارة التموين: تعميم تجربة سوق اليوم الواحد بكل المحافظات لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعميم تجربة أسواق اليوم الواحد بكل المحافظات لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين، حيث تعمل وزارة التموين بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لضمان نجاح هذه الأسواق وتكرار التجربة في محافظات أخرى على مستوى الجمهورية.

وجدير بالذكر، أن الأسواق توفر السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى منتجات غذائية عالية الجودة، وقد شهدت هذه التجربة مشاركة فعالة من شركات القطاع العام، التي أعادت إحياء علامات تجارية عريقة من منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي حظيت بترحيب وسعادة كبيرة من المواطنين لجودتها العالية وأسعارها المناسبة.

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