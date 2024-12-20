"الأشموني" يعاين موقع هبوط أرضي محدود بالطريق خلف مصنع الزيوت بالزقازيق

انتقل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في الساعات الاولي من صباح اليوم لموقع هبوط أرضي جزئي محدود بالطريق خلف مصنع الزيوت والصابون وأمام مزلقان قوات الأمن بمدينة الزقازيق والتابع للهيئة العامة للطرق والكباري وذلك لمعاينته على الطبيعة والوقوف على أسباب حدوثه في حضور شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمقدم ياسر رضا بإدارة مرور الشرقية.

ووجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري والمرور وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية للتواجد بموقع الهبوط الارضي للوقوف على أسبابه مع رفع درجة الإستعداد القصوى لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح ورد الشيء لأصله وفتح الطريق أمام عبور السيارات والمواطنين.

كما كلف محافظ الشرقية المسئولين بتجهيز المعدات اللازمة للقيام بأعمال الردم وإصلاح الهبوط بعد الوقوف على الأسباب مع ضرورة تواجد رجال المرور بالموقع لتنظيم الحركة المرورية وتعديل مسار مرور السيارات بالطريق باعتباره من الطرق الرئيسية بالمدينة.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً برفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق الرئيسية والداخلية والفرعية وتهيئة الطرق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.