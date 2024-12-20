لسوء الأحوال الجوية.. إصابة 26 شخصًا في 3 حوادث طرق بالإسكندرية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغات عدة تفيد بوقوع حوادث تصادم سيارات في ساعات مبكرة من صباح اليوم الجمعة 20 ديسمبر، حيث أصيب 4 أشخاص، إثر تصادم شاحنتي نقل ثقيل بتريلا على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة منذ مساء أمس وحتى ساعات الصباح الأولى.

وانتقل على الفور قوة من قسم شرطة العامرية بعد ورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، يفيد ببلاغ وقوع حادث تصادم أمام قرية قشوع، بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، ووجود مصابين من الحادث.

وكشفت التحقيقات لموقع الحادث اصطدام شاحنتي نقل ثقيل على الطريق بسبب هطول الأمطار، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

بينما تسبب تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل بالكيلو 28 على طريق القاهرة الصحراوي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بإصابة 7 أشخاص أمام منصور شيفروليه، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت على الفور قوة من الاجهزة الامنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من الفحص، تصادم أتوبيس صغير الحجم بسيارة نقل تريلا بالطريق الإسكندرية الصحراوي، بسبب الأمطار الغزيرة

بينما تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بطريق محور التعمير عند كوبري كارفور العروبة.

تسبب حادث تصادم 3 سيارات أحدها سيارة نقل ثقيل تريلا بإصابة 15 مواطنًا، غربي الإسكندرية، جرى نقل 7 مصابين إلى مستشفى العامرية العام، و8 مصابين إلى مستشفى برج العرب، لتلقي العلاج اللازم.

وتسبب المطر الغزير لنوة الفيضة الصغرى والتي بدأت منذ مساء أمس في حادث تصادم وانقلاب سيارة تريلا محملة ببضائع وكراتين ميكروباص وسيارة ربع نقل، وأصيب 15 شخصا بإصابات بمختلف أنحاء الجسم جرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرير المحاضر اللازمة للحوادث وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق والوقوف على الأسباب.