ads
الجمعة 20 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لسوء الأحوال الجوية.. إصابة 26 شخصًا في 3 حوادث طرق بالإسكندرية

حوادث تصادم سيارات
حوادث تصادم سيارات بسبب سوء الأحوال الجوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغات عدة تفيد بوقوع حوادث تصادم سيارات في ساعات مبكرة من صباح اليوم الجمعة 20 ديسمبر، حيث أصيب 4 أشخاص، إثر تصادم شاحنتي نقل ثقيل بتريلا على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة منذ مساء أمس وحتى ساعات الصباح الأولى. 

وانتقل على الفور قوة من قسم شرطة العامرية بعد ورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، يفيد ببلاغ وقوع حادث تصادم أمام قرية قشوع، بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، ووجود مصابين من الحادث.

وكشفت التحقيقات لموقع الحادث اصطدام شاحنتي نقل ثقيل على الطريق بسبب هطول الأمطار، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

بينما تسبب تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل بالكيلو 28 على طريق القاهرة الصحراوي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بإصابة 7 أشخاص أمام منصور شيفروليه، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت على الفور قوة من الاجهزة الامنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من الفحص، تصادم أتوبيس صغير الحجم بسيارة نقل تريلا بالطريق الإسكندرية الصحراوي، بسبب الأمطار الغزيرة

بينما تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بطريق محور التعمير عند كوبري كارفور العروبة.

تسبب حادث تصادم 3 سيارات أحدها سيارة نقل ثقيل تريلا بإصابة 15 مواطنًا، غربي الإسكندرية، جرى نقل 7 مصابين إلى مستشفى العامرية العام، و8 مصابين إلى مستشفى برج العرب، لتلقي العلاج اللازم.

وتسبب المطر الغزير لنوة الفيضة الصغرى والتي بدأت منذ مساء أمس في حادث تصادم وانقلاب سيارة تريلا محملة ببضائع وكراتين ميكروباص وسيارة ربع نقل، وأصيب 15 شخصا بإصابات بمختلف أنحاء الجسم جرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرير المحاضر اللازمة للحوادث وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق والوقوف على الأسباب.

إدارة شرطة النجدة الأجهزة الأمنية الأمطار الغزيرة اصيب 4 أشخاص الاسكندرية القاهرة القاهرة الصحراوي برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية تصادم 3 سيارات هطول الأمطار حوادث طرق حوادث تصادم سوء الأحوال الجوية سيارة نقل ثقيل طريق القاهرة الصحراوي مديرية أمن الإسكندرية مستشفى العامرية