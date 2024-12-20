"مياه الشرب" تنظم ندوة توعوية لطلاب المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بأبو حماد

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المعنية في تنظيم الندوات التوعوية والزيارات ميدانية لطلاب المدارس لمحطات مياه الشرب لتعريفهم بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث.

ومن جانبه، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تنفيذاً للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتعاون مع مديرية الأوقاف ومنطقة الوعظ وفرع ثقافة الشرقية بتنظيم ندوة توعوية لطلاب وطالبات المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة التابعة لإدارة ابو حماد التعليمية لتعريفهم بدور الدولة في إنشاء هذه المحطات لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين وكذلك لغرس ثقافة ترشيد إستهلاك المياه لدى النشء.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه خلال الندوة تم توعية الطلاب والطالبات بأهمية المياه و ترشيد استهلاكها والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع البيئة، بجانب تنظيم ورشة سباكة وتدريب الطلاب عمليا علي اصلاح تسريب المياه وتم توزيع مطبوعات تضم رسائل توعيه موضح بها ارقام الخط الساخن للشكاوى والمقترحات.

وذلك بهدف ترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لدى الطلاب لتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه.