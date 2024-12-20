الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. انفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢٢٦ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٣ وحتى ١٩ ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإجتماع اللجنة العليا الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة الجهود الخاصة بدعم العلاقات المصرية الأفريقية.

فيما استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "هيرو مصطفى" سفيرة الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة وبحث معها سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وأمريكا، كما التقى "فاروق" مع عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني وبحث معه سبل تعزيز التعاون في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة به.

واستقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛ لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية.

كما قام علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيارة الى محافظة الأقصر، التقى خلالها عددا من المزارعين، حيث وجه بدعم مشروعات صغار المزارعين والمرأة المعيلة، كما تفقد وزير الزراعة جمعيتي البغدادي ومنشأة العماري، وكذلك مركز الأقصر التنسيقي بعد الانتهاء من أعمال تجهيزه بالكامل.

وافتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة العمل الاقليمية لمشروع الاستراتيجيات الجماعية للتكيف مع التغيرات المناخية، كما تفقد علاء أيضا ، حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك، وذلك في زيارة مفاجئة رافقه خلالها الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وشهد وزير الزراعة، توقيع اتفاق تعاون مشترك مع إحدى كبري الشركات الإيطالية العاملة في مجال إنتاج تقاوي الخضر، كما وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برتوكول تعاون مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة "الفاو" حول التصدى لتغير المناخ من خلال الادارة المستدامة للثروة الحيوانية.

بينما استقبل الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم ومدير مركز التعاون الصيني الإفريقي والوفد المرافق لهم لبحث سبل التعاون بين المركز والجهات الصينية خلال المرحلة المقبلة، كذلك يواصل خبراء وعلماء مركز بحوث الصحراء في مختلف التخصصات تقديم خدمات الدعم الفني والإرشادي للمنتفعين والمزارعين من خلال زيارة تجمعات شمال وجنوب سيناء، كما نظمت محطة بحوث سيوة دورة تدريبية لطلاب كلية الزراعة البيولوجية بجامعة الجلالة بهدف نقل الخبرات والبحوث التي تتميز بها المحطة.

ونظم مركز البحوث الزراعية، المنتدي الثقافي العلمي الخامس له تحت علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بعنوان: "الموارد المائية الواقع والتحديات فى إطار قضية الأمن الغذائي"، كما شاركت الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، في "ملتقى جرين كونكت" والذي يهدف الى النهوض بالاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع جهات وشركاء دوليين من خلال تبادل الخبرات وورش العمل.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف أبرز من خلاله تصريحات ورسائل هامة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى المزارعين خلال زيارته لمحافظة الأقصر، كما نشرت حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، "معاك في الغيط"، فيديو وملصقات لتوعية مربي الماشية، وتحديدا لرعاية الأبقار خلال فصل الشتاء.

واعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية حصول المعمل المركزي للمبيدات علي شهادة الأيزو في جودة المنشأت التدريبية، كذلك تم افتتاح اول معامل مرجعية للتنوع الجينى والنيماتودا النباتية وذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

فيما اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، فعاليات ورشة العمل الخاصة بمراجعة واعتماد الدليل الإرشادي لتعزيز أمن حيازة الأراضي للمرأة في أفريقيا، كما نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامج تدريبى متخصص تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقاية النباتات والبحث العلمي" والذى شارك فيه أكثر من 160 متدربا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

وتفقدت لجنة من الإدارة المركزية للبساتين التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، زراعات محصول البطاطس بمحافظة الغربية، وتقديم الدعم الفني للمزارعين بها، كما أعلن المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي عن عقد الجمعيات العمومية العادية، للجمعيات التابعة له، فضلا عن استمرار جهود إزالة التعديات على الأرض الزراعية وتطهير المساقي والمراوي وتقديم الخدمات الإرشادية، كذلك واصلت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ضخ كميات من بيض المائدة للبيع في منافذها المتنقلة للمواطنين بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهلهم.

ونفذ المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، برنامجا تدريبيا اقليميا حول "طرق وتقنيات تحليل العينات " لمتدربين من دولة السنغال وذلك فى إطار التعاون مع هيئة الطاقة الذرية، كما شارك أيضا في مؤتمر غرفة الصناعات الغذائية السنوي تحت عنوان "غذاء مصر"، كذلك تم اختتام البرنامج التدريبي الإقليمى بعنوان " الكشف عن الميكروبات فى العينات الغذائية، لمتدربين من دولة الكاميرون بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، فيما بلغ إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل هذا الاسبوع 7063 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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