ضبط 3.5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

شنت مديرية تموين الشرقية حملة تموينية مكبرة برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية وعاطف عراقي مدير قطاع جنوب الشرقية وطلعت رشدى مدير إدارة تموين منيا القمح ورأفت رئيس الرقابة التجارية بالإدارة، وذلك للمرور على المحال التجارية والمخابز بمركز منيا القمح والقرى التابعة له وأسفرت الحملة عن ضبط 20 شيكارة دقيق فاخر بإجمالي وزن طن دقيق فاخر مجهول المصدر بمخبز سياحى ببندر منيا القمح وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 42280 جنح ضد صاحب المخبز .

كما تم ضبط 10 شكائر سكر ناعم سائب بإجمالي وزن 500 كجم بمصنع حلويات بإحدى قرى منيا القمح وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 42281 ضد صاحب المصنع .

وضبط 2 طن ملح طعام مجهول المصدر بمخزن مواد غذائية وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 40671 حنح منيا القمح .

كما تم تحرير 17 محضر ضد المخابز البلدية المخالفة وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن و خبز غير مطابق للمواصفات و لعدم نظافة أدوات المعجن .

ولضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة تم تحرير 135 محضراً خلال الحملات التموينية المفاجئة على الانشطة التجارية مقسمة إلى 100 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز تعمل بدون ترخيص و 35 محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص .

ومن جانبه، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.