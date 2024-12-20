افتتاح سوق اليوم الواحد بالأقصر لتقديم السلع بتخفيضات تصل إلى 30%

انطلقت بمحافظة الأقصر مبادرة "سوق اليوم الواحد"، حيث تم افتتاح السوق يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 بميدان سيدي أبو الحجاج، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، نيابة عن السيد المهندس محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، واللواء رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تأتي هذه المبادرة تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتوفر السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% عن أسعار السوق، لتلبية احتياجات أهالي الأقصر بأسعار تنافسية وجودة عالية.

وفي تصريحاته، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن "سوق اليوم الواحد" يلقى استحسانًا كبيرًا من المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لتعميم هذه الأسواق في جميع المحافظات، بهدف تعزيز ضخ السلع الغذائية وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

يُذكر أن السوق يقدم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، والخضروات، والفواكه، واللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى منتجات الشركات التابعة للوزارة، التي لاقت ترحيبًا كبيرًا من المواطنين بفضل جودتها وأسعارها المناسبة.