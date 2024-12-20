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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لا مكان للخارجين عن النص.. الخطيب يهدد لاعبي الأهلي في جلسة عاصفة.. صور

جلسة الخطيب مع لاعبي
جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي
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عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة عاصفة مع لاعبي الفريق في حضور محمد رمضان المدير الرياضي قبل انطلاق التدريبات على ملعب النادي في مدينة نصر قبل مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وعنف الخطيب لاعبي الأهلي بسبب الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية واستمرار الخروج عن النص من بعض اللاعبين.
وأكد رئيس النادي الأهلي للاعبين أن أى لاعب يخرج عن النص، فلن يكون  له مكان في النادي.
وحذر رئيس النادي الأهلي اللاعبين من تراجع النتائج والمستوى خاصة ان الفريق خسر بطولات مهمة بسبب تكاسل البعض.
وخسر النادي الأهلي أمام باتشوكا في نصف نهائي الإنتركونتينتتال بضربات الجزاء الترجيحية.
وعاد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من قطر خلال الساعات الماضية بعد حضور نهائي كأس إنتركونتيننتال بين ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي يوم الأربعاء الماشي على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة. 
 

محمود الخطيب الأهلى جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي دوري أبطال أفريقيا