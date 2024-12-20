سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات خلال جولته بعدد من مراكز ومدن المحافظة

قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، بجولة تفقدية شملت عددًا من مراكز المحافظة،في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف؛ لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع إشغالات الطريق العام، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتسهيل حركة المرور.

“علام" يتفقد الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات خلال جولته بعدد من مراكز ومدن بني سويف

وقد زار اليوم السكرتير العام المساعد مركزي ناصر وإهناسيا بجانب عدد من شوارع مدينة بني سويف، وخلال الجولة تم رصد عدد من المواقع التي تحتاج إلى تكثيف الأعمال لرفع المخلفات وإزالة التعديات التي تعوق حركة المارة والسيارات، وقد تم التأكيد على رفع القمامة بشكل دوري من الشوارع الرئيسية والجانبية.

كما أكد السكرتير العام المساعد استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات المختصة لمواجهة أي مخالفات تتعلق بالإشغالات العشوائية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال والأنشطة التجارية ضمن خطة المحافظة لمواجهة الإشغالات والتعديات وتحقيق السيولة المرورية.