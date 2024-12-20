عمر كمال عبد الواحد يظهر بدعامة بعد قطع شريان اليد

شارك عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي في مران الفريق الجماعي الذي أُقيم اليوم، بفرع النادي بمدينة نصر بعد خضوعة لعلمية جراحية استلزمت إجراء خياطة لشريان اليد.

وكان عمر كمال عبد الواحد تعرض للإصابة عقب مران الفريق يوم الأربعاء الماضي وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

وظهر عمر كمال عبد الواحد وهو يرتدى دعامة للرسغ وشارك في المران.

موقف الشناوي

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن محمد الشناوي قام بعمل جلسة علاج طبيعي، وشارك في التدريبات بصورة طبيعية بعد تعافيه من كدمة خفيفة بالكتف اليمنى.

وأوضح طبيب الفريق، أن بيرسي تاو تعافى من نزلة معوية حادة، وانتظم اليوم في التدريبات، وتعافى يحيى عطية الله من نزلة برد.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.