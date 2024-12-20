الكرة النسائية.. الزمالك يبحث عن فوز جديد أمام الجونة في الدوري

يواجه فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك نظيره فريق الجونه على ملعب دار ضباط الوقود اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر، في تمام الساعة الثانية والنصف.

واختتم الفريق الأول لنادي الزمالك للكرة النسائية بقيادة عادل حسين المدير الفني للفريق، تدريباته، وذلك استعدادا لمباراته خلال الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري المصري للسيدات.

ويدخل الزمالك المباراة برصيد 21 نقطة جمعها من خلال 9 مباريات فاز في 7 مباريات منها وخسر في مباريتين، اما الجونة فيدخل برصيد 10 نقاط جمعها في 10 مباريات فاز في 3 مباريات منها وتعادل في واحدة وخسر في المباريات المتبقية.

وتستكمل اليوم الجمعة مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري لكرة القدم النسائية، وذلك بعد بدأها امس الخميس.

وتشهد هذه الجولة ،مواجهات قوية يأتي أبرزها فريق الزمالك ضد الجونة ، والأهلي ضد بالم هيلز، ومسار ضد زد إف سي.

وتتضمن اليوم الجمعة مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري الكرة النسائية ٦ مباريات، وهي كالآتي:

اتحاد بسيون ضد المعادى و اليخت - ملعب نادى اتحاد بسيون - 14:30

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت - ملعب وابور المياه بالإسكندرية - 14:30

الجونة ضد الزمالك - ملعب دار ضباط الوقود - 14:30

بيراميدز ضد المقاولون العرب - ملعب فرعى الدفاع الجوي - 14:30

مسار إف سي ضد زد إف سي - ملعب رايت تو دريم - 14:30

بالم هيلز ضد الأهلى - ملعب بالم هيلز - 14:30