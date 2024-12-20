رئيس «القومى للطفولة» تلتقي محافظ أسيوط وتؤكد: إنشاء فروع بالمحافظات لتنفيذ المهام والأنشطة

التقت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، باللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط وذلك لمناقشة سبل دعم قضايا الطفل بالمحافظة، فضلا عن المناقشات التحضيرية لإنشاء فرع للمجلس القومي للطفولة والأمومة داخل المحافظة تنفيذا لمواد قانون إعادة تشكيل المجلس والذي تضمن انشاء فروع له في جميع المحافظات.

واستهلت الدكتورة سحر السنباطي اللقاء بتوجيه الشكر إلى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ اسيوط، لمجهوداته ودعمه المستمر لأنشطة المجلس بما يعود بالايجاب على حماية الأطفال بالمحافظة.



واستعرضت "السنباطي" أنشطة المجلس القومي للطفولة والأمومة ومبادراته المختلفة التي ينفذها دعما لحقوق الطفل وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والمبادرات الرئاسية التي تهدف إلى بناء الإنسان وتحسين الخصائص السكانية.

وأشارت إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة بمحور التوعية وتغيير الثقافات من خلال هذه التدخلات كحملة #بأمان لحماية الأطفال من مخاطر سوء استخدام الإنترنت وتوفير بيئة رقمية آمنة، والتي تندرج تحت مبادرة صاحبوهم تكسبوهم والتي تهدف إلى دعم الأهالي وتوفير حزمة من الاستشارات التي تساعدهم في تنشئة الأطفال تنشئة صحية وسليمة.

وناقشت الدكتورة سحر السنباطي مع اللواء الدكتور هشام أبو النصر التحضير لإنشاء فرع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة أسيوط، موضحة أن قانون إعادة تنظيم المجلس الصادر برقم 182 لسنة 2023، تضمن تحديد مهام المجلس واختصاصاته وما يستلزم ذلك من إنشاء فروع بجميع المحافظات لتتولي تنفيذ مهامه وأنشطته على المستوى المحلي، وذلك في إطار تعزيز اللامركزية في مجال حماية الطفولة والأمومة وتحسين مستوى الخدمات وتقريبها من المواطنين وسرعة الاستجابة لاحتياجات الأطفال ومتطلباتهم، مؤكدة استعداد المجلس لتقديم الدعم الفني واللوجيستي لتنفيذ برامج تدريبية تستهدف الكوادر المحلية لتعزيز الوعي بقضايا الطفولة.

وأشارت "السنباطي" إلى أن الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس تلقت خلال هذا العام عدد 712 بلاغاً من محافظة أسيوط عن حالة طفل معرض للخطر، وقد تولت لجان ووحدات حماية الطفل في المحافظة التدخل لإزالة الخطر والضرر عن الأطفال وتقديم كافة سبل الدعم لهم، مشيدة بدور محافظ اسيوط لانفاذ حقوق الطفل.

وأشارت "السنباطي" إلى أن اللقاء تناول دور منتدى وبرلمان الطفل المصري والذي يهدف إلى دعم حق ومشاركة الطفل وتعزيز قيم الإنتماء والتسامح وإتاحة فرص التعبير عن الرأي والمساهمة في صنع القرارات المتعلقة بالطفل وفقاً لما ورد بالدستور المصري وقانون الطفل والإتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ومن جانبه، أعرب اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا أن دعم وإنفاذ حقوق الطفل يحتلان مكانة متقدمة على أجندة أولويات عمل المحافظة، مشيرا إلى أهمية مرحلة الطفولة المبكرة في تشكيل شخصية الإنسان، مشددًا على ضرورة الاهتمام بفئة الأطفال داخل دور الرعاية وتوفير بيئة تنشئة سليمة لهم ليصبحوا مواطنين صالحين، معربًا عن امله لتعزيز التعاون لتنفيذ المبادرات التي يطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة.

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