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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر محمد

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن طاهر محمد، لاعب الفريق، أجرى أشعة رنين مغناطيسي أثبتت إصابته بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.
وأوضح طبيب الفريق أن طاهر يخضع للعلاج ويقوم بإجراء فحوصات طبية جديدة الأسبوع المقبل للاطمئنان على حالته وتحديد فترة غيابه. 

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته صباح اليوم، بفرع النادي بمدينة نصر، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

طاهر محمد طاهر إصابة طاهر محمد طاهر الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري