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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على أبرز مواجهات الجولة الـ 13 من دوري الكرة النسائية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تستكمل اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري لكرة القدم النسائية، وذلك بعد بدئها امس الخميس.

وتشهد هذه الجولة ،مواجهات قوية يأتي أبرزها فريق الزمالك ضد الجونة، والأهلي ضد بالم هيلز، ومسار ضد زد إف سي.

وتتضمن اليوم الجمعة مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري الكرة النسائية 6 مباريات، وهي كالآتي:

اتحاد بسيون ضد المعادى و اليخت - ملعب نادى اتحاد بسيون - 14:30
 

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت - ملعب وابور المياه بالإسكندرية - 14:30

الجونة ضد الزمالك - ملعب دار ضباط الوقود - 14:30

بيراميدز ضد المقاولون العرب - ملعب فرعى الدفاع الجوي - 14:30

مسار إف سي ضد زد إف سي - ملعب رايت تو دريم - 14:30

بالم هيلز ضد الأهلى -  ملعب بالم هيلز - 14:30

مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري الكرة النسائية الكرة النسائية الزمالك الأهلى مسار