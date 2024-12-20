افتتاح 4 مساجد بالتزامن واحتفالات مطروح بعيدها القومي

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مسجد الزبير بن العوام بقرية علوش التابعة لإدارة أوقاف شرق مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، وحسن محمد عبد البصير عرفة وكيل الوزارة، وجمع من قيادات مطروح التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.

ويأتي افتتاح مسجد الزبير بن العوام ضمن أربعة مساجد يتم افتتاحها في إطار احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن المسجد تبلغ مساحته ٣٠٠ متر مربع، تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية بكلفة قدرها ثلاثة ملايين جنيه تقريبًا.



افتتاح مسجد أسامة بن زيد

وعلى الجانب الآخر، كلف وكيل الوزارة الشيخ محمد مصطفى بافتتاح مسجد أسامة بن زيد الذي تم إحلاله وتجديده بمساحة ٢٥٠ متر مربع بتكلفة قدرها ٢ مليون جنيه، وكلف الشيخ سامي كواسة مدير إدارة النجيلة بافتتاح مسجد الرحمة بمساحة ١٣٠ متر مربع، تم إنشائه بالجهود الذاتية بتكلفة مليون ونصف.

افتتاح مسجد المدينة المنورة



كما كلف الشيخ رضا البرلسي مدير إدارة شرق بافتتاح مسجد المدينة المنورة بقرية القصابة بإدارة شرق مطروح بمساحة قدرها ( ٣٠٠ ) وقد تم تطويره وصيانته بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت ٧٠٠ ألف جنيه.

وأفاد عبد البصير بأن هذه المساجد تأتي لخدمة أهلنا في البوادي تخفيفا عليهم وتيسيرا لإقامة الشعائر والمناسبات الدينية، ويأتي افتتاحها ضمن فاعليات العيد القومي لمحافظة مطروح، والذي سيختتم بافتتاح صرح كبير الجمعة القادمة بمسجد الغفران علم الروم.

خطبة الجمعة حول بناء الطفولة

وقد أدى خطبة الجمعة وشعائرها حسن عبد البصير تحت عنوان " الطفولة بناء وأمل بين فِيها أنَّ مِن أَجلِّ نِعَمِ الله الذرية الصالحة فالأَطْفَالُ نِعْمَةٌ جَلِيلَةٌ مِنْ نِعَمِ اللهِ الوَهَّابِ الَّتِي لا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا} ومن شكر الله أن أن تحوطها بالتربية والتزكية والرعاية والعناية خَلقا وخُلُقا وجسدا وروحا وعقلا من خلال الاهتمام العلمي والثقافي، لقد اهتم الإسلام بتربية النشء ليخرج كالزهرة الجميلة في الروض الأنف فهم مستقبل الأمة وحملة أمانتها ودعامة نهضتها.

إنَّ الطُّفُولَةَ تَتَوَقَّفُ عِنْدَهَا الأَحْكَامُ، فَهَا هُوَ نبينا صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، يَنْزِلِ مِنْ مِنْبَرِهِ الشَّرِيفِ، وَيَقْطَعُ خُطْبَتَهُ السَّامِيَةَ؛ تَلَطُّفًا وَتَحَنُّنًا لِتَعَثُّرِ حَفِيدَيْهِ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمَا؛ وَتَصَوَّرْ مَعِي أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي هِيَ رَاحَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسَكِينَتُهُ وَطُمَأْنِينَتُهُ، كَانَ حَضْرَتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُهَا لِأَجْلِ بُكَاءِ طِفْلٍ صَغِيرٍ، فَهَا هُوَ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يُوقِفُ حُكْمَ التَّأَنِّي وَالتَّمَهُّلِ، وَيَتْرَكُهُ إِلَى مَا هُوَ أَحَبُّ مِنْهُ فِي هَذَا المَقَامِ مِنَ التَّحَنُّنِ وَالتَّرَفُّقِ وَالشَّفَقَةِ وَالتَّلَطُّفِ بِالطِّفْلِ، وَإِشْبَاعِ نُهْمَتِهِ فِي المُتْعَةِ وَالتَّرْفِيهِ وَالتَّعْلِيمِ، فِي تَطْبِيقٍ نَبَوِيٍّ فَرِيدٍ وَحَالٍ شَرِيفٍ لِتِلْكَ القَاعِدَةِ القُرْآنِيَّةِ {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ}.

أَلَا يَسْتَحِقُّ أَطْفَالُنَا الرَّحْمَةِ المُوَجَّهَةِ مِنَ اللِّسَانِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ وَهُوَ يُوَاسِي طِفْلًا فِي مَوْتِ عُصْفُورِهِ، جَابِرًا خَاطِرَهُ، مُتَرَفِّقًا بِهِ، رَافِعًا الحُزْنَ عَنْ قَلْبِهِ: «يَا أَبَا عُمَيْر، مَا فَعَلَ النُّغَيْر؟»

أَوَّلُ أُسُسِ الْبِنَاءِ النَّفْسِيِّ الْوِجْدَانِيِّ لِلطِّفْلِ هُوَ إِشْعَارُهُ بِالدِّفْءِ الْأُسَرِيِّ، وَالَّذِي تَعَجَّبَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ مِنْ بَعْضِ مَظَاهِرِهِ؛ حِينَ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ فَقَالَ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ!، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: “إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ”(متفق عليه).

إن حسن التربية، تسهم في تكوين ولد صالح، يدعو لوالديه بعد وفاته، يقول النبي (ﷺ): (إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له).

افتتاح ٤ مساجد بالتزامن واحتفالات مطروح بعيدها القومي

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