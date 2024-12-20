الكرة النسائية.. الأهلي يحل ضيفًا على بالم هيلز في بطولة الدوري

يحل الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، ضيفًا على نظيره فريق بالم هيلز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة بالدوري الممتاز.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية والنصف ظهر اليوم على ملعب نادي بالم هيلز، ويسعى الفريق للعودة إلى الانتصارات، والوصول إلى النقطة ٣٣ بجدول ترتيب المسابقة التي يشارك بها للمرة الأولى.

وحقق الأهلي سلسلة انتصارات متتالية منذ انطلاق النسخة الجديدة من الدوري، بدأها بالفوز على الزمالك في الجولة الأولى، وعلى وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت واتحاد بسيون مرورا بالفوز على الاتحاد السكندري والجونة وإنبي وبيراميدز والبنك قبل أن يتعرض للهزيمة الأولى أمام مسار في الجولة الأخيرة، مسجلًا ٤٦ هدفًا فيما تلقت شباكه خمسة أهداف منذ انطلاق البطولة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وإنجي شعلان ويارا صفوت إداريان، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.