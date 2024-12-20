الرئيس التركي يطالب بالقضاء على المنظمات الإرهابية في سوريا

طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، بالقضاء على المنظمات الإرهابية في سوريا، مشيراً إلى تنظيم داعش وأيضاً حزب العمال الكردستاني.

وقال إردوغان خلال مؤتمر صحفي عقب عودته من القاهرة: حان الوقت للقضاء على المنظمات الإرهابية الموجودة في سوريا، مشدّداً على ضرورة القضاء على داعش وحزب العمال الكردستاني وشركائهما الذين يهدّدون سوريا.

وتشارك قوات سوريا الديمقراطية في تحالف أمريكي ضد مسلحي تنظيم داعش.

وتقود القوات وحدات حماية الشعب الكردية، وهي مجموعة تعتبرها أنقرة امتداداً لمسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يقاتلون الدولة التركية منذ 40 عاماً.

وتصنف تركيا حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية تنظيمات إرهابية، بينما تصنف الولايات المتحدة وحلفاء تركيا الغربيون حزب العمال الكردستاني فقط منظمة إرهابية.