ضبط 606 مخالفات تموينية في دمياط

شنت مديرية التموين دمياط حملات تموينية مكثفة استمرت خلال النصف الأول من شهر ديسمبر تسفر عن تحرير ٦٠٦ محضرللمخالفين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بالمتابعة المستمرة على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز.

وواصلت مديرية التموين جهودها وحملاتها المكثفة خلال الفترة النصف الأول من ديسمبر الجارى والتي أسفرت عن تحرير ٦٠٦ محضر.



وأوضح مدير مديرية التموين أن الحملات التفتيشية على المخابز أسفرت عن تحرير ٧٠ محضرا و جاءت المخالفات مابين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وتصرف ومواصفات وعدم وجود سجل زيارات وعدم الالتزام باشتراطات النظافة وكذلك عدم وجود شهادة صحية ومخالفات أخرى.



وفيما يخص الاسواق ، فقد أسفرت حملات متابعة حركة السلع ومدى الالتزام بالأسعار والصلاحيات للسلع المعروضة عن تحرير ٥٣٦ محضرا لوجود مخالفات عدم اعلان عن أسعار السلع وعدم وجود شهادة صحية وغش تجاري وبيع لحوم مكشوفة وعدم اعلان عن مخزن وسجل تجاري والعمل بدون ترخيص وبيع لحوم مكشوفة وغاز وبيع سلع مجهولة المصدر ، كما تم سحب ٣ عينات غذائية وغير غذائية و ١٥ عينة من الدقيق والقمح للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.



وأشار البيان الصادر عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، أن إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال تلك الفترة، قد بلغت ١١٠٧ محاضر، من بينها ١٦٤ محضرا لعدد من المخابز، لقيامهم بمخالفات تعلقت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وتوقف عن الإنتاج وضرب وهمي.

وخلال المتابعة على الأسواق، تم تحرير ٩٤٠ محضرًا لوجود مخالفات تتعلق بالعمل دون شهادة صحية، وحالات غش تجاري وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرر، وأيضًا بيع لحوم مكشوفة، والعمل بدون ترخيص وسجل تجاري.



كما تم سحب عينات مواد غذائية وغير غذائية، وعينات من القمح والدقيق والنخالة، وذلك بإجمالي ٨٨ عينة للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.

وفيما يخص متابعة حركة السلع بالأسواق، فقد تم تحرير ٤٩٦ محضرا لوجود مخالفات تتعلق بالغش التجاري، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الاعلان عن الأسعار.