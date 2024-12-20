محافظ قنا يناقش مع وفد "الاستثمار" خطط دعم المشروعات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين

التقى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه، وفدًا من الهيئة العامة للاستثمار برئاسة اللواء حسام جعفر، رئيس الإدارة المركزية لجهاز الاستثمار الداخلي بالهيئة، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظة، تمهيدًا لطرحها على الخريطة الاستثمارية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وأحمد فاروق، ممثل الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة، ومنتصر عبد المنصف، مدير عام إدارة الترويج وجذب الاستثمار الداخلي بالمحافظة، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ومحمد البدري من إدارة الترويج، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية.

وناقش اللقاء آخر التطورات المتعلقة بالفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة، والتي تشمل مشروعات تجارية وسياحية وفندقية وعقارية، كما تم استعراض مجموعة من المقترحات الجديدة، من بينها، إنشاء مزرعة دواجن في قرية المراشدة، تخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع إداري طبي لخدمة أبناء المحافظة، وإنشاء ملحق ترفيهي وسينمائي.

كما تناول الاجتماع سبل تيسير الإجراءات على المستثمرين، وتسريع وتيرة دعم الاستثمار، وتعزيز الاتصال المباشر مع المستثمرين والمطورين للاستفادة من مقترحاتهم.

ووجّه محافظ قنا بضرورة تحديث ملفات الفرص الاستثمارية وإدراجها على الخريطة الاستثمارية للمحافظة، مع الإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحافظة وصفحات الجهات المعنية بالاستثمار، كما شدّد على أهمية تحديث الرسائل الإعلانية المتعلقة بالفرص الاستثمارية، في إطار الاهتمام الكبير بهذا الملف لتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية وتقديم الدعم الكامل للمشروعات الجادة.

وأعرب اللواء حسام جعفر، رئيس الإدارة المركزية لجهاز الاستثمار الداخلي بالهيئة، عن شكره لمحافظ قنا على دعمه المستمر للمستثمرين، وجهوده في دفع عجلة التنمية لتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، في إطار التعاون المشترك مع الهيئة العامة للاستثمار.