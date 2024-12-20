محافظ بني سويف: إزالة 126 حالة تعد على الأراضي الزراعية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 24 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 126 حالة ضمن حملات الإزالة ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده مدير أملاك الدولة عمرو محمود ،تضمن الإشارة إلى إجمالي ما تم إزالته"منذ بداية المرحلة في 7 ديسمبر وحتى 19من نفس الشهر" وصل إلى 126 حالة بواقع ( 19حالة تعد بالبناء المخالف على 4936 متر أملاك دولة+ 107 حالة على مساحة 5 أفدنة )، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 24 لإزالة التعديات والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماصي، وتم خلالها إزالة 208حالة، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الشهر الماضي وشهدت إزالة 230 حالة، وتختتم بالمرحلة الثالثة والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري.