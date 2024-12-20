سقوط 5 لصوص لارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية والسيارات في قصر النيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى ضم عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"بدائرة قسم شرطة المعادى.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية(عاطل – مقيم بمحافظة المنيا) .

كما ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلان) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميليهما سيئا النية (عاطلين – مقيمين بمحافظة الجيزة).

كما ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قصر النيل ، لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) حال توقفها أمام محل سكنها ، وبحوزته (2 سلاح أبيض).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.