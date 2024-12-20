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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح ميدان جمال عبد الناصر بعد انتهاء أعمال التطوير والتجميل

ميدان جمال عبد الناصر
ميدان جمال عبد الناصر
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افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، شارع وميدان "جمال عبد الناصر" بمدينة سوهاج، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل، ورفع كفاءة المناطق المحيطة به والمحاور المرورية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة.

حضر الافتتاح النائب أحمد عواجة، والنائبة مي مازن أعضاء مجلس النواب، والنائب خالد أبو الوفا، والنائبة رشا اسحق أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتورة إيناس محمد علي مستشار المحافظة للتجميل والتشجير، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، ولفيف من أهالي مدينة سوهاج.

وأكد المحافظ أن افتتاح الميدان يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الميادين والحدائق العامة، بهدف خلق بيئة حضارية لائقة، وتوفير متنفس طبيعي للمواطنين، موضحا أن الميدان الذي يقع بالقرب من مجلس مدينة سوهاج والكورنيش الغربي، يمثل نقطة مركزية تربط عدة محاور مرورية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والتطوير الذي تحقق ليظل واجهة حضارية مميزة للمحافظة، وأن يحرص كل مواطن على الحفاظ على هذه المواقع لتخدم الأهالي.

شملت أعمال تطوير الميدان الذي يقع علي مساحة ١٤٠٠ متر مسطح تجميل ورفع كفاءة الحديقة العامة الرئيسية بالميدان، ومحيطه بما في ذلك أعمال الدهانات، وتحسين الإنارة، وتركيب البردورات، بالإضافة إلى تطوير جميع المسطحات الخضراء المحيطة بالميدان، وتزويده بمقاعد انتظار للمواطنين، وسور حديدي لحماية الحديقة.

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