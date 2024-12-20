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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بتهمة القتل الخطأ النيابة تتخذ قرارا جديدا ضد لاعب كرة بأوسيم

رجب عمران
رجب عمران
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قررت النيابة العامة بشمال الجيزة إحالة لاعب الكرة رجب عمران، للمحاكمة، لاتهامه بالقتل الخطأ عن طريق دهسه ٣ أشخاص ما اسفر عن وفاة ٢ وإصابة الثالث، وحددت جلسة 1 يناير كأولى جلسات محاكمته.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

بالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة رجب عمران لاعب كرة قدم بأحد أندية الدوري الممتاز، وتروسيكل يستقله 3 أشخاص مما تسبب في إصابتهم، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

عقب ذلك تلقى المركز إشارة من المستشفى بمصرع "سمارة ب"، و"عادل ع" متأثرين بإصابتهما، بينما يصارع الثالث الموت داخل المستشفى.

فيما تحفظت القوات على اللاعب وسيارته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

رجب عمران مركز شرطة أوسيم بشمال الجيزة القتل الخطأ اصطدام سيارة ملاكى الموت الدوري الممتاز