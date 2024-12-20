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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الفيوم يعتمد جدول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول.. صور

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية، لطلاب مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، وجاء ذلك وفق الخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول وفق الخريطة الزمنية للوزارة.

تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم ٢٠٢٥/۱/۱۱ وتنتهي في ٢٠٢٥/١/١٦، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب. 

وتعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من ١/۱۱ إلى ٢٠٢٥/١/١٦، وتعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم ۲۰۲۵/۱/۱۸ وتنتهي في ٢٠٢٥/١/٢٣.

ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسيه، على أن يكون هناك مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين، وذلك خلال أيام (6,7,8,19) من شهر يناير ٢٠٢٥.

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