روسيا محذرة الناتو: مخططك للحرب معنا مخاطرة

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو إن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، "يستعد للحرب مع روسيا"، مشيراً إلى أن موسكو تأخذ هذه "المخاطر" في تخطيطها العسكري، ولا تنصح الغرب بأن "يجربها".

وأتت تصريحات جروشكو، بعد أيام من تصريح للأمين العام للحلف مارك روته وقال فيها إن الوقت قد حان "للتحول إلى عقلية الحرب".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي في تصريحات لصحيفة روسية نقلتها وكالة "تاس"، إنه "من مصلحة الجميع ألا يتم جلب هذا النوع من التجارب (المخاطر) إلى الوضع الحالي، روسيا سعت بشكل متواصل إلى تجنب الصدام المباشر، بما في ذلك، استعراض قدراتها العسكرية، لدينا كل سبب للاعتقاد بأن الإشارات التي نرسلها، بشأن العواقب المحتملة لصدام محتمل معنا، تتم قراءتها من قبل الجانب الآخر (حلف الناتو)".

وتابع: "الناتو يحضر لنزاع مسلح مع روسيا، الولايات المتحدة وحلفائها رفضوا اقتراحاتنا لتقوية الأمن العسكري. سلوك الناتو العدواني والمخاطر المباشرة المرتبطة به على أمن روسيا، تؤخذ في حساباتنا للبناء العسكري، والتخطيط الدفاعي".

واعتبر جروشكو أن مسار الناتو العام "يشكل خطراً على روسيا والسياق العام للأمن الإقليمي والعالمي".

وتابع: "أعلنوا روسيا على أنها أكبر وأكثر تهديدا مباشرا لأمن الحلفاء، على المدى الطويل، عبر شيطنة النوايا الروسية، فإن الناتو يحاول تحقيق الأفضلية في كل البيئات العملياتية، ويزيد من حجم قواته بالقرب من الحدود الروسية، ويقوم بتدريبات عسكرية بما في ذلك، مناورات لعمليات هجومية، ويطور من بنيته اللوجيستية للنقل السريع للقوات، والأسلحة، والمعدات".

وقال جروشكو إن روسيا تبنت خططاً للدفاع الإقليمي، "تعتمد بشكل كبير على الخطط التي استخدمها الحلفاء في الحرب الباردة".