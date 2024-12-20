معايير جديدة من "الغذاء والدواء" لتحديد الأطعمة الصحية

اعتمدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تغييرات جديدة سيتعين بموجبها على الأطعمة المعلبة في الولايات المتحدة اتباع قواعد جديدة حتى تطلق على نفسها صفة صحية وفقا لما نشرته مجلة أسوشيتد برس.

ويهدف هذا التغيير إلى مساعدة الأمريكيين على فهم ملصقات الطعام في متاجر البقالة واتخاذ قرارات تتماشى مع الإرشادات الغذائية الاتحادية على أمل تقليل معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالنظام الغذائي وفقا لما ذكرته إدارة الغذاء والدواء.

وبحسب القواعد الجديدة يجب أن تحتوي المنتجات التي تدعي أنها صحية على كمية معينة من الطعام من مجموعة أو أكثر من المجموعات الغذائية مثل الفاكهة والخضراوات والحبوب والألبان والبروتين.

ولأول مرة تحدد القاعدة حدودا معينة للسكريات المضافة كما يجب أيضا الحد من الصوديوم والدهون المشبعة.

وتمنع هذه التغييرات أطعمة مثل الحبوب السكرية والزبادي المحلى بشدة والخبز الأبيض وبعض ألواح الجرانولا من وضع كلمة صحي على ملصقها و في حين تسمح للأطعمة مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والسلمون والبيض وبعض خليط المكسرات باستخدامه حتى المياه يمكن الآن تصنيفها كـصحية أو غير صحية.